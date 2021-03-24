Названы города, куда россияне поедут на майски праздники

https://static.news.ru/photo/feb7b1d0-8d0b-11eb-b6ef-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Майские праздники большинство россиян планируют провести в России. И только 10% планируют зарубежные поездки для отдыха.

В топ-5 городов, куда собираются ехать отдыхать люди, вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Симферополь. Средняя продолжительность поездки — шесть-восемь дней, приводит данные агрегатора по поиску авиабилетов Aviasales газета «Известия». Из зарубежного отдыха россияне предпочли Турцию.

Для железнодорожных путешествий самым популярным направлением стал Симферополь. На втором месте — Сочи, на третьем — Калининград, приводит издание данные портала по продаже железнодорожных билетов «Туту.ру».

Также россияне едут на майские праздники в Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Анапу, Краснодар, Махачкалу, Геленджик, Екатеринбург, Казань, Новосибирск и Ростов-на-Дону.

В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам провести майские праздники в России и не выезжать за рубеж. Она добавила, что шансы на открытие границ остаются.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Болгария собирается открыть летний туристический сезон с 1 мая 2021 года, рассказала в социальных сетях вице-премьер и министр туризма страны Марияна Николова. Для путешественников, планирующих приехать в республику, организуют согласованный с Еврокомиссией (ЕК) вариант «зелёных коридоров».