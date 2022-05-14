Названы главные симптомы дефицита витаминов Диетолог Круглова назвала главные симптомы дефицита витаминов

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова заявила, что о дефиците в организме ряда витаминов могут говорить не проходящее чувство усталости, кровоточивость дёсен, а также медленно заживающие раны. Эксперт отметила, что усталость может быть вызвана дефицитом железа, витаминов группы B, иногда D и магния. При недостатке витамина С в организме может наблюдаться ломкость сосудиков и капилляров, пишет URA.RU.

При дефиците витамина А, Е, Бета-каротина мы можем замечать изменения на коже. Она будет сухой, будет шелушиться, — рассказала Круглова.

Специалист указала также на то, что при дефиците витаминов группы В, В1, В3 могут появиться трещинки в углах рта.

Врач-диетолог Наталья Нефедова ранее заявила, что кофе лучше пить не ранее, чем через полчаса после еды, так как это не нарушит процесс усвоения макро- и микроэлементов, которые содержатся в пище. Эксперт отметила, что кофе содержит множество веществ, которые либо агрегируют металлы, либо выводят из организма полезные микроэлементы. По этой причине она посоветовала пить кофе с молоком. Она при этом предупредила, что молоко в кофе повышает калорийность напитка, поэтому лучше употреблять в качестве перекуса.