Названо количество россиян, полагающихся на гороскопы при принятии решений Опрос: почти треть россиян заявили, что полагаются на гороскопы при принятии решений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

29% опрошенных россиян склонны ориентироваться на гороскопы при принятии важных решений, а некоторые из них даже способны отказаться от крупной сделки и изменить карьерные планы, передает ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный сервисом «Работа.ру». В исследовании приняли участие 3,2 тысячи человек в возрасте от 18 лет из всех регионов страны.

Уточняется, что 13% опрошенных готовы с помощью гороскопов решать карьерные вопросы, 12% согласны не заключать крупную сделку при неблагоприятном астрологическом прогнозе. 11% могут перенести собеседование. Каждый десятый планирует важные события только на благоприятные дни.

Также по данным исследования, 39% россиян читают гороскопы не систематически. Каждый десятый читает прогноз на неделю, 2% респондентов смотрят его на месяц вперед. Не читают гороскопы 49% респондентов. При этом каждый четвертый хотел бы составить индивидуальный прогноз у астролога.

45% заявили, что читают гороскопы только ради развлечения. 11% при этом признаются, что их прогнозы обычно сбываются. 39% опрошенных вообще не верят звездам и считают гороскопы антинаучными.

Ранее сообщалось, что 60% россиян высказались против усыновления детей-сирот иностранцами. По мнению большинства респондентов, ребенок, оставшийся без родителей, должен оставаться в РФ, даже если при этом ему придется воспитываться в детском доме.