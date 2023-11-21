Названа сумма долга Треповой за ущерб от взрыва в кафе Санкт-Петербурга Mash: Трепова должна возместить 1,9 млн рублей ущерба после взрыва в кафе

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Фигурантка уголовного дела о теракте в одном из кафе Санкт-Петербурга, при взрыве в котором погиб военкор Владлен Татарский, Дарья Трепова должна возместить ущерб компании «Конкорд Менеджмент Консалтинг». Сумма ущерба составляет 1,9 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

После случившегося к работе по оценке ущерба были подключены соответствующие эксперты. В эту сумму входит ущерб за поврежденные конструкции, оборудование и другие элементы интерьера.

Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года в результате теракта в кафе на Университетской набережной, где проходил творческий вечер военкора. Татарский скончался после подрыва взрывчатки, заложенной в статуэтке, которую ему подарила Трепова на этом мероприятии.

Ранее стало известно, что Второй Западный окружной военный суд планирует рассмотреть уголовное дело Треповой до конца текущего года. Эта процедура может затянуться в случае непредвиденных обстоятельств. К их числу относится, в частности, заболевание одного из участников судебного процесса.

В суде гособвинитель ранее заявил, что Трепова при подготовке к убийству Татарского получила на криптокошелек 132 тысячи рублей. Подсудимая частично признала вину. По словам прокурора, взрывное устройство было активировано дистанционно с помощью эстонской сим-карты. Трепова заявила, что ей не было известно о взрывчатке в статуэтке, которую она принесла на встречу.