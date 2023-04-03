Опубликован момент взрыва в кафе, в котором погиб Татарский

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Telegram-канал «112» опубликовал момент взрыва в кафе Санкт-Петербурга, в котором проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Взрыв произошел, когда военкор убирал подаренный ему бюст в коробку.

Один из участников мероприятия на переднем плане задавал вопрос, в этот момент и раздался взрыв.

Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе на Университетской набережной, где проходил его творческий вечер. По предварительным данным, взорвалась статуэтка, которую ему подарила Дарья Трепова. В результате взрыва ранения получили более 30 человек.

Ранее стало известно, что Трепову в настоящий момент этапируют из Санкт-Петербурга в Москву. Басманный суд Москвы 4 апреля изберет ей меру пресечения. Следствие ходатайствует об ее аресте.