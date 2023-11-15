Названа сумма, которую Трепова получила перед убийством Татарского Трепова получила 132 тысячи рублей на подготовку к убийству Татарского

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дарья Трепова

Обвиняемая в теракте на Васильевском острове Дарья Трепова при подготовке к убийству военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге получила на криптокошелек 132 тысячи рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокурора в суде. Трепова частично признала вину.

До 1 апреля 2023 года Трепова получила около 132 тысяч рублей на зарегистрированный для этих целей криптокошелек и использовала их для подготовки теракта: были приобретены билеты в Санкт-Петербург и Москву, сувенирная продукция, открытки на тему СВО, на личные нужды, — заявила гособвинитель.

По словам прокурора, взрывное устройство было активировано дистанционно с помощью эстонской сим-карты. Трепова заявила, что ей не было известно о взрывчатке в статуэтке, которую она принесла на встречу.

Нет, я не знала, что в статуэтке находится самодельное взрывное устройство, я считала, что внутри находится прослушивающее устройство, — сказала Трепова.

Заседание проходит в 1-м Западном окружном военном суде. Трепова признала вину частично, полностью согласившись с обвинением лишь в части подделки документов. Второй фигурант Дмитрий Касинцев, укрывавший Трепову в своей квартире после теракта, тоже признал вину частично.

Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года в результате теракта в кафе на Университетской набережной, где проходил творческий вечер военкора. Татарский скончался после подрыва взрывчатки, заложенной в статуэтке, которую ему подарила Трепова на этом мероприятии.