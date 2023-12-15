Названа стоимость исков к Треповой после взрыва в кафе Петербурга «112»: четверть миллиона потребовали от Треповой пострадавшие при взрыве в кафе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дарья Трепова

Девять пострадавших при взрыве 2 апреля в кафе Санкт-Петербурга подали гражданские требования к обвиняемой в организации теракта Дарье Треповой, сумма составляет от 500 тысяч до миллиона рублей, пишет Telegram-канал 112. Самый большой иск — в 15 млн рублей — поступил от матери погибшего военного корреспондента Владлена Татарского.

Общая сумма требования компенсаций пострадавших к предполагаемой преступнице составила 25 млн рублей. По данным канала, из-за того, что в теракте пострадали более 40 человек, число претензий может возрасти. При этом супруга погибшего репортера подавать в суд на Трепову отказалась.

Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года в результате теракта в кафе на Университетской набережной в Петербурге, где проходил творческий вечер военкора. Татарский скончался после подрыва взрывчатки, заложенной в статуэтке, которую ему подарила Трепова на этом мероприятии.

Ранее суд продлил на полгода арест Треповой по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Она останется под стражей до 18 апреля 2024 года. Гособвинитель заявлял, что Трепова при подготовке к убийству Татарского получила на криптокошелек 132 тысячи рублей. Подсудимая частично признала вину. По словам прокурора, взрывное устройство было активировано дистанционно с помощью эстонской сим-карты. Трепова заявила, что ей не было известно о взрывчатке в статуэтке, которую она принесла на встречу.