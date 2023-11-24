Суд продлил арест Треповой Суд в Петербурге продлил арест Дарьи Треповой до 18 апреля 2024 года

Фото: ANATOLY MALTSEV/ТАСС

Дарья Трепова

Суд продлил на полгода арест Дарьи Треповой по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, сообщает ТАСС. Она останется под стражей до 18 апреля 2024 года.

Оставить меру пресечения Треповой Дарье Евгеньевне без изменения и продлить сроком на шесть месяцев, то есть по 18 апреля 2024 года включительно, — огласил решение судья.

Ранее в суде гособвинитель заявил, что Трепова при подготовке к убийству Татарского получила на криптокошелек 132 тысячи рублей. Подсудимая частично признала вину. По словам прокурора, взрывное устройство было активировано дистанционно с помощью эстонской сим-карты. Трепова заявила, что ей не было известно о взрывчатке в статуэтке, которую она принесла на встречу.

Также стало известно, что потерпевшие по делу подали иски о возмещении вреда. Так, одна из пострадавших от взрыва в кафе требует от Треповой два миллиона рублей. 36-летняя женщина потеряла правый глаз и перенесла пластическую операцию. Деньги ей необходимы для возмещения трат на протез и дальнейшие операции.

Кроме того, 1,9 млн рублей требует возместить компания «Конкорд Менеджмент Консалтинг», которой принадлежит кафе, где произошел теракт. В сумму входит ущерб за поврежденные конструкции, оборудование и другие элементы интерьера.