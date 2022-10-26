Названа самая харизматичная «страшненькая» зарубежная актриса Хирург Блинова назвала Дженнифер Энистон самой привлекательной из актрис с неэталонной красотой

Фото: Kevin Sullivan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дженнифер Энистон

Пластический хирург Виктория Блинова назвала в разговоре с NEWS.ru имена пятерых популярных зарубежных актрис, которым удается покорять как мужские, так и женские сердца, хотя их внешность далека от голливудских стандартов красоты. В этот список входят Джулия Робертс, Дженнифер Лоуренс, Ума Турман, Риз Уизерспун, а самой харизматичной и одновременно самой «некрасивой» хирург сочла звезду сериала «Друзья» Дженнифер Энистон.

Актрису считают невероятной милашкой, но это точно не про эталонную красоту. У Энистон слишком широкое лицо, которое она маскирует с помощью пышной укладки. А еще у Дженнифер курносый нос и квадратный подбородок, — пояснила Блинова.

Джулия Робертс, по словам Блиновой, далека от принятых норм красоты из-за слишком большого рта, крупных черт лица и «слишком активной мимики». Дженнифер Лоуренс «проигрывает» из-за лишнего веса, пухлых щек и невыразительных глаз, а Ума Турман смотрится слишком высокой, худой и угловатой, считает специалист. Риз Уизерспун же «выигрывает» благодаря личному обаянию и позитивному настрою, на фоне которых ее удлиненный угловатый подбородок и слишком крупные зубы «предпочитают не замечать». За счет харизмы и ролей «девушек из соседнего двора» красавицей считают и Дженнифер Энистон, хотя с точки зрения хирурга это не совсем так.

Ранее Блинова назвала имена самых привлекательных актеров из числа «страшненьких», поставив на первое место итальянца Адриано Челентано. Эксперт подчеркнула, что кинозвезду «не раз сравнивали по типажу с шимпанзе», но животный типаж стал его изюминкой, неоднократно обыгранный в картинах. Также в топ-5 «уродцев» попали французские киноактеры Жерар Депардье, Венсан Кассель и Жан Рено, а также испанец Хавьер Бардем.