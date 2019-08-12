https://static.news.ru/photo/aca9296c-bda7-11e9-8d01-fa163e074e61_660.jpg Фото: 001 Stewart Goldstein/Medicimage LTD/Global Look Press

Минздрав назвал самую распространённую причину естественной смерти в России. Большинство россиян умирает от болезней системы кровообращения.

Согласно данным Росстата за 2018 год, по этой причине ушли из жизни 46,8% от общего числа умерших (более 856 тысяч человек). Из них 52,9% (более 453 тысяч человек) скончались от ишемических болезней сердца. На втором месте в структуре смертности — злокачественные новообразования. Опухоли чаще всего выявляют в глотке (82,8%), печени и внутрипеченочных желчных протоках (81,0%), поджелудочной железе (77,2%), а также в трахее, бронхах и легком (68,4%).

К числу самых распространённых болезней в ведомстве отнесли острые респираторные вирусные инфекции и болезни органов дыхания, отмечает « Ридус ».

Ранее News.ru писал, что курение и алкоголь являются главными причинами ранней смертности мужчин в России. Об этом заявил представитель Госдумы РФ по охране здоровья Николай Герасименко. По словам народного избранника, российские мужчины умирают на десять лет раньше женщин. В зоне риска находятся представители сильного пола в возрасте от 40 до 55 лет.