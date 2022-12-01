Названа неожиданная польза картофеля Диетолог Соломатина посоветовала есть картофель для укрепления сердечно-сосудистой системы

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Употребление картофеля благотворно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы и легких, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Елена Соломатина. Кроме того, благодаря содержанию в нем калия его можно использовать и в косметологии для снятия отеков и мешков под глазами, добавила специалист.

Калий необходим для нормальной работы сердца, вообще сердечно-сосудистой системы. Он не дает повышаться давлению. <...> Если вы отекли, мешки под глазами, можно сделать маску из сырого картофеля. Срезать кусочек, положить на глаза, и отеки заметно уходят, — отметила медик.

По словам Соломатиной, картофель также полезен для кроветворения, он обладает противовоспалительным действием, укрепляет мелкие капилляры и сосуды. А содержащиеся в нем фосфор и кальций укрепляют зубы и кости.

В свою очередь врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал картофель смертельно опасным овощем для людей с диабетом первого и второго типов. Специалист подчеркнул, что причина кроется в высоком гликемическом индексе, то есть для усвоения картофеля организму нужен инсулин, который у диабетиков не вырабатывается. Как утверждает Гинзбург, после употребления картофеля у диабетиков второго типа уровень сахара в крови резко повышается, таким образом усугубляется клиника сахарного диабета. Врач добавил, что все остальные овощи не представляют опасности для людей с диабетом.