Врач назвал смертельно опасный овощ для диабетиков Врач Гинзбург: картофель является очень опасным овощем для диабетиков

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Картофель является самым опасным овощем для людей с диабетом первого и второго типа, заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург. В беседе с «Москвой 24» специалист отметил, что причина кроется в высоком гликемическом индексе, то есть для усвоения картофеля организму нужен инсулин, который у диабетиков не вырабатывается.

При диабете первого типа опасно есть картошку, потому что картошка — это, в общем-то, быстроусвояемые углеводы, для усвоения которых требуется инсулин, а инсулина при первом типе диабета нет. То есть это может вызвать декомпенсацию сахарного диабета, — предупреждает врач.

Как утверждает Гинзбург, после употребления картофеля у диабетиков второго типа уровень сахара в крови резко повышается, таким образом усугубляется клиника сахарного диабета. Врач добавил, что все остальные овощи не представляют опасности для людей с диабетом.

Врач — терапевт-диетолог Елена Тихомирова ранее сообщила, что стремительное изменение веса как в большую, так и в меньшую сторону, может говорить о значительных проблемах со здоровьем человека. По ее словам, речь может идти о туберкулезе, сахарном диабете и онкологии. В этой связи следует немедленно обратиться к врачу. Потеря аппетита и тошнота означают системную интоксикацию, и в подобной ситуации необходимо пройти обследование.