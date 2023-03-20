Назван способ избежать дефицита витаминов D и A весной Диетолог Круглова посоветовала есть больше рыбы, чтобы избежать дефицита витаминов D и A

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Весной, чтобы избежать дефицита витаминов D и A, необходимо добавить в свой рацион жирную рыбу и оранжевые овощи и фрукты, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. По ее словам, для восполнения нехватки полезных веществ также следует употреблять молочные продукты.

Если говорить о продуктах, витамин D содержится в жирной рыбке, молоке. Они должны быть в рационе. Может быть дефицит витамина A, его много в оранжевых овощах и фруктах — морковь, тыква, красный перец, помидоры. Если этих продуктов зимой было маловато, то дефицит витамина A возможен, — пояснила диетолог.

По ее словам, весной возможен дефицит витамина D, поскольку в основном он синтезируется в коже под действием солнечного света, являющегося основным источником. Как объяснила специалист, такая проблема возникает, если человек не применял вещество в качестве добавки или в составе комплекса витаминов и редко бывал на солнце с открытым телом в течение зимы.

Ранее нутрициолог Ольга Андрейчук рассказала, что для повышения магния в организме следует употреблять пшеничные отруби, проростки зерна, какао, горький шоколад и орехи. Специалист предупредила, что дефицит витамина у женщин влияет на регулярность цикла, состояние в период менопаузы и течение беременности, а у мужчин — на формирование тестостерона.