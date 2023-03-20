Названы содержащие рекордное количество магния продукты Нутрициолог Андрейчук рассказала о содержании рекордного количества магния в пшеничных отрубях

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Рекордное количество магния содержится в пшеничных отрубях, проростках зерна, какао и горьком шоколаде, рассказала нутрициолог Ольга Андрейчук. В беседе с «Москвой 24» врач пояснила, что для повышения магния в организме можно включить в рацион орехи.

Больше всего магния содержат пшеничные отруби и проростки зерна пшеницы, какао и горький шоколад (от 75%), семена тыквы, подсолнечника и льна. Также это касается орехов: грецких, кедровых, кешью, фисташек, миндаля, — отметила Андрейчук.

По словам специалиста, дефицит магния у женщин влияет на регулярность цикла, состояние в период менопаузы и течение беременности, а у мужчин — на формирование тестостерона. Кроме того, магний входит в состав более 300 ферментов и участвует во многих процессах в организме.

Нутрициолог рассказала, что много магния также содержится в морской капусте, авокадо, сельдерее, брокколи, зелени и крупах. Также стоит добавить в рацион рыбу, яйца, мясо, твердый сыр, хурму, помидоры, свеклу, картофель и чернослив. Врач обратила внимание, что при тепловой обработке теряется от 30 до 60% полезного соединения.

Врач-эндокринолог Ангелина Водолазкая ранее посоветовала включить в рацион цельнозерновой хлеб. По ее словам, зерно при добавлении в продукт сохраняет в себе все полезные свойства.