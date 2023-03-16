Стало известно, какой хлеб полезнее всего для организма Эндокринолог Водолазкая назвала цельнозерновой хлеб самым полезным для организма

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Цельнозерновой хлеб считается самым полезным среди всех видов, рассказала врач-эндокринолог Ангелина Водолазкая. В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснила, что в подобных видах хлеба содержатся пищевые волокна и полезные для организма витамины. По словам врача, зерно при добавлении в продукт сохраняет в себе все полезные свойства.

В таком хлебе могут содержаться и пищевое волокно, и определенные витамины, которые полезны для организма. Поэтому, если в состав входят мука грубого помола, соль, вода, и, к примеру, необработанные зерна льна или чиа, то такой хлеб несет в себе полезные свойства. Он будет сохранять все те ценности, которые есть в зерне. Это витамины, аминокислоты, различные виды углеводов, — пояснила специалист.

Водолазкая предупредила, что в обычный белый или черный хлеб производители могут добавлять ароматизаторы, сахар и технологические примеси. Такой продукт в рационе может быть вреден для людей с сахарным диабетом. Кроме того, по словам нутрициолога, обычный батон из-за высокого содержания простых углеводов негативно влияет на сосуды.

Опасность хлеба из муки высшего сорта заключается в том, что при обработке зерна в его составе убираются компоненты, которые несут ценность для организма. В составе такой муки остается только крахмал. Отсюда такие последствия, как бум пресловутого сахарного диабета, — рассказала врач.

Специалист отметила, что обычные хлебцы со здоровым составом подойдут для рационального и сбалансированного питания. Врач пояснила, что они включают цельное зерно, муку грубого помола и пищевые волокна. Хлебцы подойдут для тех, кто хочет держать под контролем свой вес.

Врач-диетолог Маргарита Королева ранее порекомендовала пожилым людям включить в рацион цельнозерновой хлеб. По словам специалиста, в нем содержится большое количество растительных волокон, которые положительно влияют на работу кишечника.