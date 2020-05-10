«Наволочки на головах»: врачи в Волгограде рассказали об условиях работы

https://static.news.ru/photo/554b5e80-92c0-11ea-9248-fa163e074e61_660.jpg Фото: b16-guz.ru

В Волгограде врачи местной больницы № 16, перепрофилированной под инфекционный госпиталь, отказываются работать из-за нехватки средств защиты. Медикам приходится буквально рисковать своим здоровьем, чтобы оказать помощь больным COVID-19. По признанию врачей, они неоднократно жаловались главврачу, однако руководство клиники от них изолировалось и отказывается давать какие-либо комментарии.

По словам одной из сотрудниц больницы Ирины, медперсонал госпиталя на базе больницы № 16 не укомплектован защитными костюмами. Врачи медучреждения видели их всего раз — перед приездом губернатора.

Перед тем как приехать губернатору, все халатики наши собрали, достали две коробки с одноразовыми противочумными костюмами и разложили их на полке так, чтобы казалось их побольше. Когда губернатор уехал, костюмы собрали и опять разложили наши халатики, — рассказывает она в видео, которое оказалось в распоряжении V1.RU.

По признанию Ирины, врачи надевают на головы наволочки, кто-то вопреки официальному запрету приносит из дома носки и обувь. В данный момент женщина написала заявление на увольнение. Она отказалась работать без средств защиты из-за риска заразить двоих несовершеннолетних детей.

Под прессингом меня всё-таки вынудили отозвать заявление об увольнении и пойти в отпуск. С 7-го числа я нахожусь дома, и что будет со мной через 28 дней, я не знаю, — сообщила медик.

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, работники наркологического диспансера, перепрофилированного для лечения больных с коронавирусной инфекцией, пожаловались на невыплату зарплат и президентских надбавок.