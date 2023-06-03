«Научили многих какать»: соведущий Малышевой рассказал о пользе их телешоу Соведущий Малышевой Продеус: программа «Жить здорово!» научила россиян ходить в туалет

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Елена Малышева

Программа Елены Малышевой «Жить здорово!» на Первом канале принесла большую пользу россиянам, заявил в подкасте NEWS.ru ее соведущий аллерголог Андрей Продеус. По его словам, в частности, шоу научило «многих ходить в туалет и какать».

Я считаю, что программа «Жить здорово!» действительно много сделала и продолжает делать для россиян. Мы даем людям советы, куда обратиться, на что обратить внимание. Сейчас я скажу, может быть, такую вещь... Мы ее как эпатажную никогда не воспринимали. Но я могу сказать, что наша программа научила многих ходить в туалет и какать, — отметил Продеус.

По его словам, доктора — ведущие программы чувствуют большое моральное удовлетворение от понимания, что помогают зрителям передачи, подсказывая решения проблем со здоровьем и призывая вовремя обращаться к врачам.

Понимаете, когда хотя бы у 5% людей, которые посмотрели передачу, какая-то проблема становится решенной, <...> а программу смотрят, например, 20 миллионов сразу, и они получили облегчение, это очень мотивирует, приносит большое моральное удовлетворение от нашей работы, — рассказал врач.

Ранее Продеус заявил, что стерильность и избегание любых контактов с теми или иными аллергенами увеличивает риск развития аллергии. В пример он привел ситуацию с аллергией на животных. У младенца меньше шансов, что домашняя кошка вызовет у него симптомы заболевания, если она появилась в квартире до рождения ребенка, а мать до этого находилась в непосредственной близости к животному.

Эта же закономерность, по словам Продеуса, наблюдается и с другими аллергенами. Абсолютное их исключение и стерильность скорее вредят человеку, склонному к аллергии, чем помогают.