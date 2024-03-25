Награжденный боец ЧВК «Вагнер» забил ножом сожительницу и отрезал ей ухо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Издание MK.RU сообщает, что награжденный медалью «За отвагу» ветеран ЧВК «Вагнер» с особой жестокостью убил свою 42-летнюю сожительницу: он нанес женщине 15 ударов ножом, после чего отрезал ей ухо. По данным издания, мужчина был ранее дважды судим.

Как уточняет издание, подозреваемому в убийстве 51 год. MK.RU утверждает, что мужчина попал в ЧВК «Вагнер» в 2022 году и после шести месяцев службы его амнистировали. По сведениям издания, до подписания контракта вагнеровец отбывал срок за убийство. После амнистии его судили по статье о порче имущества.

Ранее сообщалось, что экс-боец ЧВК «Вагнер» изнасиловал девушку, а после поджег машину, в которой это произошло, чтобы замести следы. Злоумышленник уже имел две судимости — за изнасилование и убийство. Он подписал контракт с ЧВК в 2022 году, после чего отправился в зону спецоперации.

До этого мужчина с сайта знакомств изнасиловал женщину в Мурино Ленинградской области. Замдиректора пошла на свидание, но новый знакомый принудил ее к интимной близости в своей машине недалеко от дома, о чем она заявила в полицию.

В сентябре жителя Омска, сделавшего соседу замечание из-за шума, избили молотком и добили телевизором. Мужчина заступился за женщин, на которых громко кричал сосед. В ответ дебошир избил его, после чего засунул шланг ему в рот. Омич скончался от черепно-мозговой травмы.