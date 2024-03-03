Бывший боец ЧВК «Вагнер» изнасиловал девушку, а после поджег машину, в которой это произошло, чтобы замести следы, сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, мужчина уже имел две судимости — за изнасилование и убийство. Он подписал контракт с ЧВК в 2022 году, после чего отправился в зону спецоперации.
Канал уточнил, что в ночь на 24 февраля экс-вагнеровец завел 22-летнюю жертву за гаражи и посадил в чужую припаркованную машину. После этого мужчина надругался над ней, однако ненадолго отвлекся, и девушка сбежала. В попытке замести следы он сжег ВАЗ, в котором произошло изнасилование.
Найти преступника следователям не составило труда. Мужчину арестовали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Изнасилование».
Ранее сообщалось, что мужчина с сайта знакомств изнасиловал женщину в Мурино Ленинградской области. Замдиректора пошла на свидание, но новый знакомый принудил ее к интимной близости в своей машине недалеко от дома, о чем она заявила в полицию. Следственный комитет Ленобласти возбудил дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.