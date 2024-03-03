Судимый экс-вагнеровец изнасиловал девушку и сжег машину в Кирове Baza: экс-вагнеровец изнасиловал девушку и сжег машину в попытках замести следы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший боец ЧВК «Вагнер» изнасиловал девушку, а после поджег машину, в которой это произошло, чтобы замести следы, сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, мужчина уже имел две судимости — за изнасилование и убийство. Он подписал контракт с ЧВК в 2022 году, после чего отправился в зону спецоперации.

Канал уточнил, что в ночь на 24 февраля экс-вагнеровец завел 22-летнюю жертву за гаражи и посадил в чужую припаркованную машину. После этого мужчина надругался над ней, однако ненадолго отвлекся, и девушка сбежала. В попытке замести следы он сжег ВАЗ, в котором произошло изнасилование.

Найти преступника следователям не составило труда. Мужчину арестовали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Изнасилование».

Ранее сообщалось, что мужчина с сайта знакомств изнасиловал женщину в Мурино Ленинградской области. Замдиректора пошла на свидание, но новый знакомый принудил ее к интимной близости в своей машине недалеко от дома, о чем она заявила в полицию. Следственный комитет Ленобласти возбудил дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.