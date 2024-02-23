Ухажер с сайта знакомств изнасиловал женщину в Ленобласти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина с сайта знакомств изнасиловал женщину в Мурино Ленинградской области, сообщает «Фонтанка». Замдиректора пошла на свидание, но новый знакомый принудил ее к сексу в своей машине недалеко от дома, о чем она заявила в полицию. Следственный комитет Ленобласти возбудил дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

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