SHOT: учителя по радиоспорту обвинили в приставаниях к школьницам SHOT: в Кирове арестовали учителя по радиоспорту за приставания к школьницам

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Telegram-канал SHOT сообщает, что в Кирове преподавателя обвиняют в домогательствах до школьниц-близняшек во время платных занятий. По данным канала, портив учителя возбуждено уголовное дело, он находится под домашним арестом.

SHOT пишет, что в период с 2017 по 2020 год девочки посещали лабораторию радиоспорта, где педагог к ним приставал. Канал уточняет, что на момент начала предполагаемых домогательств близняшкам было по 10 лет, а преподавателю — 65.

По данным канала, несовершеннолетние пожаловались родителям. SHOT также добавляет, что педагог ранее был награжден нагрудным знаком «Почетный радист РФ».

В начале февраля в Балашихе семьи двух 13-летних семиклассниц обратились в полицию из-за домогательств 49-летнего школьного охранника. Согласно рассказу девочек, они постучались в двери школы, чтобы пройти в комнату охраны и зарядить электронную сигарету. В 2016 и 2021 годах мужчина привлекался по административным статьям о мелком хулиганстве. Правоохранители начали проверку.

Ранее следователи инициировали уголовное дело в отношении двух мужчин, которые подозреваются в изнасиловании детей в лесу в 2011 году. Правоохранительные органы установили личности злоумышленников, хотя следственные действия неоднократно приостанавливались. Один из подозреваемых уже был осужден на 20 лет лишения свободы.