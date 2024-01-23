«Пальцы гнет»: в Приморье убивший мать двоих детей мужчина вернулся с СВО Задушивший мать двоих детей приморец вернулся с СВО спустя три месяца

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Издание VL.ru со ссылкой на свой источник сообщает о том, что житель Приморья, осужденный на 24 года за убийство и изнасилование матери двоих детей, вернулся домой после трехмесячного участия в СВО. По данным издания, мужчина провел в зоне СВО меньше времени, чем предусмотрено контрактом.

Соседи звонят мне и говорят: «Как?» Он ходит пальцы гнет! Он заключил контракт в конце октября 2023-го и уже дома, менее трех месяцев прошло! Они же на шесть месяцев контракт заключают, — сказал собеседник издания.

В издании подчеркнули, что люди недоумевают, как мужчина мог вернуться спустя всего три месяца, и допускают, что причиной могло быть ранение.

Ранее супруг убитой женщины Александр Кошулько обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу из-за освобождения убийцы. Мужчина рассказал, что осужденный Георгий Повилайко в 2021 году изнасиловал и задушил его супругу.

Ранее боец ЧВК «Вагнер», который убил 23-летнюю медсестру в городе Чусовом Пермского края, получил помилование за участие в специальной военной операции и вернулся в родной город. По информации издания, россиянина приговорили к 20 годам лишения свободы, однако, находясь в колонии, он подписал контракт с ЧВК и отправился в зону боевых действий.