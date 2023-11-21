«Вернется героем СВО»: муж задушенной женщины оспорит освобождение убийцы Вдовец жительницы Владивостока обратится к Шойгу из-за освобождения убийцы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Шойгу

Житель Владивостока Александр Кошулько обратится к министру обороны РФ Сергею Шойгу из-за освобождения убийцы его жены Анны, сообщает Baza. Мужчина рассказал, что Георгий Повилайко в 2021 году изнасиловал и задушил его супругу, за что получил 24 года колонии строгого режима, а в 2022-м был освобожден условно-досрочно. Родные погибшей получили письмо о том, что преступник отправился в зону специальной военной операции.

По экспертизе, он ей даже зубы повыбивал. Он ее не просто убил, он убивал. <...> Он рецидивист — это не первая его судимость. <...> Прокуратура вообще просила пожизненное. <...> Я больше года ходил по судам, чтобы его засадить по полной, и тут он даже года не отсидел в колонии! <...> И все, если выживет — после года вернется героем СВО, — объяснил Кошулько.

Сейчас он вместе с юристом готовит обращения в Минобороны и Генпрокуратуру. При этом вдовец не верит, что сможет опротестовать решение суда об освобождении.

Меня это не отпускает. Уже больше двух лет. Тяжело. В голове не укладывается. Сами представьте: дом полный был, а сейчас приходишь — дом пустой. Была вот собака — и та умерла, — поделился он.

Тело супруги Александр Кошулько нашел в гараже, его увидела и дочь-школьница. У женщины остался еще сын, который должен был пойти в четвертый класс. Они сейчас живут с биологическим отцом в Уссурийске.

Также сегодня стало известно, что член ярославской банды сатанистов, убившей, а потом расчленившей четырех подростков, вышел на свободу благодаря участию в спецоперации. По словам его отца, осужденный получил ранение, а в боевых действиях участвовал около шести месяцев, после чего его помиловали. Сейчас он находится в Ярославле.

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