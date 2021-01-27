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Наехавшего на полицейского россиянина не стали отправлять в СИЗО

20:39, 27 января 2021 327
Фото: Скрин с видео Пресс-службы Пресненского суда

Пресненский суд Москвы избрал запрет определённых действий в качестве меры пресечения в отношении Александра Мучаева.

Запрет будет действовать до 24 марта 2021 года, сообщает пресс-служба суда. Мучаева обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Мучаев участвовал в протестной акции в Москве 23 января. По версии следствия, он управлял машиной, в которой были участница группы Pussy Riot и муниципальный депутат Людмила Штейн. Мужчину подозревают в том, что он наехал на полицейского, пытавшегося остановить автомобиль.

Мучаев признал свою вину. По данным источника RT в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, мужчина заявил, что вообще не пошёл бы на несанкционированную акцию, «если бы знал, в чём там было дело».

Людмила Штейн в настоящее время отбывает административный арест сроком 10 суток за призывы к незаконной акции. Алёхину за организацию несанкционированного мероприятия оштрафовали на 20 тысяч рублей, сообщал NEWS.ru.

В России 23 января прошли акции протеста в поддержку Алексея Навального. Участники митингов выступили против задержания оппозиционера, которое произошло 17 января, когда он вернулся из Германии, где лечился от последствий отравления неизвестным химическим веществом.

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