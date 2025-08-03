Мясо на кости как в ресторане — простая жарка с эффектным финалом

Котлеты на косточке — эффектное и сытное блюдо, которое легко приготовить дома. Панировка придаёт аппетитную хрустящую корочку, а предварительный маринад делает мясо особенно мягким и ароматным. Подойдёт как для будничного ужина, так и для подачи на праздник. Минимум ингредиентов — максимум вкуса.
Пищевая ценность (на порцию):
- Калорийность: 8003 ккал
- Белки: 281 г
- Жиры: 748 г
- Углеводы: 33 г
Значения приблизительные. Для точного подсчета ориентируйтесь на конкретные продукты.
Ингредиенты (на 2 порции)
- Свиная корейка на кости — 2 шт.
- Панировочные сухари — 50 г
- Пшеничная мука — 30 г
- Куриное яйцо — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Растительное масло — 30 мл
- Соль — по вкусу
- Черный молотый перец — по вкусу
Пошаговый рецепт
Шаг 1.
Очистите свиную корейку от лишнего жира и пленок. Если куски неравномерны по толщине — слегка отбейте до равного уровня, чтобы мясо прожарилось равномерно.
Шаг 2.
Подготовьте три емкости: в одной — мука, во второй — яйцо, взбитое с ложкой воды, в третьей — панировочные сухари, смешанные с мелко нарезанным чесноком, солью и перцем.
Шаг 3.
Обваляйте каждый кусок мяса сначала в муке, затем в яйце, а затем плотно прижмите к сухарям, чтобы панировка хорошо зафиксировалась.
Шаг 4.
Разогрейте масло на сковороде на среднем огне. Обжаривайте котлеты на косточке по 4–5 минут с каждой стороны до появления румяной корочки и полной готовности.
Шаг 5.
Готовые котлеты выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте горячими, украсив зеленью. Отлично сочетаются с картофелем, рисом или свежими овощами.
Совет
Хотите усилить вкус? Замаринуйте мясо заранее в оливковом масле с чесноком, розмарином и каплей лимонного сока. Оставьте на 30 минут при комнатной температуре — и аромат получится особенно насыщенным.
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