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03 августа 2025 в 11:21

Мясо на кости как в ресторане — простая жарка с эффектным финалом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Котлеты на косточке — эффектное и сытное блюдо, которое легко приготовить дома. Панировка придаёт аппетитную хрустящую корочку, а предварительный маринад делает мясо особенно мягким и ароматным. Подойдёт как для будничного ужина, так и для подачи на праздник. Минимум ингредиентов — максимум вкуса.

Пищевая ценность (на порцию):

  • Калорийность: 8003 ккал
  • Белки: 281 г
  • Жиры: 748 г
  • Углеводы: 33 г

Значения приблизительные. Для точного подсчета ориентируйтесь на конкретные продукты.

Ингредиенты (на 2 порции)

  • Свиная корейка на кости — 2 шт.
  • Панировочные сухари — 50 г
  • Пшеничная мука — 30 г
  • Куриное яйцо — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Растительное масло — 30 мл
  • Соль — по вкусу
  • Черный молотый перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Шаг 1.
Очистите свиную корейку от лишнего жира и пленок. Если куски неравномерны по толщине — слегка отбейте до равного уровня, чтобы мясо прожарилось равномерно.

Шаг 2.
Подготовьте три емкости: в одной — мука, во второй — яйцо, взбитое с ложкой воды, в третьей — панировочные сухари, смешанные с мелко нарезанным чесноком, солью и перцем.

Шаг 3.
Обваляйте каждый кусок мяса сначала в муке, затем в яйце, а затем плотно прижмите к сухарям, чтобы панировка хорошо зафиксировалась.

Шаг 4.
Разогрейте масло на сковороде на среднем огне. Обжаривайте котлеты на косточке по 4–5 минут с каждой стороны до появления румяной корочки и полной готовности.

Шаг 5.
Готовые котлеты выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте горячими, украсив зеленью. Отлично сочетаются с картофелем, рисом или свежими овощами.

Совет

Хотите усилить вкус? Замаринуйте мясо заранее в оливковом масле с чесноком, розмарином и каплей лимонного сока. Оставьте на 30 минут при комнатной температуре — и аромат получится особенно насыщенным.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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