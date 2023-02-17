Мясников раскрыл рецепт правильного похудения к лету Доктор Мясников заявил, что резкое похудение к пляжному сезону вредно для здоровья

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Резкое снижение веса к пляжному сезону вредно для здоровья, заявил в эфире телеканала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. Он подчеркнул, что для правильного похудения за оставшееся время человеку можно сбросить только 5% от исходного веса.

Вы должны правильно ставить задачи. У вас не получится похудеть к пляжному периоду. А если вы и сможете, потому что, в принципе, это можно достичь, это будет только большой вред вашему здоровью, не говоря о том, что очень скоро вы вернетесь к такому же состоянию и плюс, — подчеркнул Мясников.

По его словам, аппетит и энергообмен регулируются определенными гормонами, и если лишний вес у человека давно, гормональная система считает его нормальным. Мясников добавил, что если резко начать голодать, то организм решит, что «пришла беда, нас не кормят», снизит энергообмен и повысит аппетит.

По словам теледоктора, для правильного похудения гормональную систему нужно обмануть, сбрасывая вес по чуть-чуть.

Ранее Мясников назвал берпи «самым поганым упражнением на свете». По его словам, к выполнению данного упражнения трудно приступить и при этом оно быстро надоедает. Доктор признался, что сам с трудом выполняет его по утрам.

Берпи — комплексное физическое упражнение, которое включает в себя последовательное выполнение приседания, планки, отжимания и прыжка.