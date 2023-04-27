МВД показало обыск гардеробной Блиновской

Фото: мвд.рф

МВД опубликовало видео обысков в доме блогера Елены Блиновской, которую обвиняют в неуплате налогов на сумму 918 млн рублей. На видео показана гардеробная блогера, обстановкой и содержимым похожая на дорогой бутик — на вешалках висит брендовая одежда, а посередине комнаты выставлены витрины с очками, часами и украшениями.

На видео также показаны десятки дизайнерских сумок и множество пар обуви.

Ранее Следственный комитет России опубликовал видео задержания Блиновской, а также показал обыски в доме блогера. На участке женщины в Подмосковье оказались автомобили Lamborghini и Range Rover, общая их стоимость составляет от 48 до 82 млн рублей. Утверждается, что в гараже у блогера также хранятся два мотоцикла.

27 апреля Елену Блиновскую задержали в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в размере 918 млн рублей. По данным следствия, блогер получала доходы от реализации в Сети учебных курсов и тренинг-марафонов. Более 43 млн рублей она легализовала, оплатив в том числе автомобиль, который перешел в собственность ее супруга, и устроив праздник в августе 2022 года.

«Известия» со ссылкой на источник ранее сообщили, что у Блиновской при задержании нашли билеты в Казахстан. Уточняется, что она должна была покинуть Россию, однако блогера кто-то успел предупредить о задержании, и вместо аэропорта она направилась на машине к белорусской границе.