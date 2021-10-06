МВД отвергло инициативу о наличии у водителей диагностической карты

Российских автомобилистов хотели обязать брать с собой в дорогу диагностическую карту, которая выдаётся после техосмотра. Такую инициативу собирались внедрить члены Союза операторов техосмотра, однако в Министерстве внутренних дел её отвергли. Информация есть в ответе ГУ ОБДД МВД России организации, передаёт «Коммерсант».
Идея Союза операторов техосмотра
В соответствии с действующими ПДД, в перечень документов, обязательных к предъявлению, входят права, СТС, полис ОСАГО и другие бумаги, необходимые в отдельных случаях, в частности, справка об инвалидности и лицензия на перевозку.
Ранее стали известны категории водителей, обязанных с 1 октября получить диагностическую карту. В первую очередь это граждане, у которых срок действия диагностической карты истёк до начала февраля 2021 года. Проверку должны пройти авто со сроком эксплуатации более четырёх лет, а также грузовой и пассажирский транспорт, который оформлен на юридическое лицо или используется в коммерческих целях.