Стало известно, кому придётся пройти техосмотр с 1 октября 2021 года

Специалисты Российского союза автостраховщиков рассказали о категориях транспортных среств, владельцам которых придётся пройти обязательный техосмотр с 1 октября 2021 года. Об этом пишет РБК.

В первую очередь пройти ТО будут вынуждены водители, у которых срок действия диагностической карты закончился до начала февраля 2021 года. Также подвергнуты проверке будут автомобили со сроком эксплуатации более четырёх лет: им также необходима новая диагностическая карта.

Коммерческий, грузовой и пассажирский транспорт, оформленный на юридическое лицо также обязан пройти техосмотр.

В конце августа Минтранс представил проект об упрощении техосмотра. В ведомстве хотят оставить в списке обязательных проверок автомобилей 59 пунктов из 89. В частности, предлагается исключить проверку потёков двигателя, коробки передач, мостов и кондиционера. Также предполагается не тестировать работоспособность стеклоомывателя, не измерять уровень шума выхлопной системы, не проводить диагностику повреждения тормозных трубок.

Ранее МВД предложило сократить список необязательных проверок при техосмотре ещё на несколько пунктов. В частности, ведомство не видит необходимости проверять трещины на лобовым стекле, систему обогрева и другие комплектующие автомобиля.