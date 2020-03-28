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МВД РФ определяет критерии оценки сведений, которые попадают под пропаганду наркотиков в интернете.

По данным пресс-службы ведомства, работа ведётся совместно с Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

В МВД отметили, что с начала года правоохранители ограничили доступ к 3 103 ресурсам, распространяющих информацию о наркотиках. В прошлом году было вынесено 22 706 подобных решений. Сейчас в ведомстве и 84 территориальных органах действуют специализированные подразделения, которые ведут борьбу с наркопреступлениями, совершающимися с применением IT-технологий, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в МВД подготовили проект приказа, устанавливающий надбавку в 20% полицейским, которые занимаются борьбой с оборотом наркотиков.