Проект приказа, устанавливающий надбавку в 20% полицейским, которые занимаются борьбой с оборотом наркотиков подготовлен в МВД России.
Как
Отмечается, что надбавка борцам с наркотиками полагается за работу, связанную с риском, и не будет распространяться на должности подразделений делопроизводства и режима, а также нормативно-правового обеспечения. Сам документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
Ранее NEWS.ru писал, что начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков в Ненецком автономном округе (НАО) найден мёртвым в своём доме.
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