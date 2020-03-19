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Проект приказа, устанавливающий надбавку в 20% полицейским, которые занимаются борьбой с оборотом наркотиков подготовлен в МВД России.

Как сообщае т РИА Новости, надбавка в 20% к должностному окладу устанавливается сотрудникам, замещающим должности руководящего и оперативного состава Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ.

Отмечается, что надбавка борцам с наркотиками полагается за работу, связанную с риском, и не будет распространяться на должности подразделений делопроизводства и режима, а также нормативно-правового обеспечения. Сам документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Ранее NEWS.ru писал, что начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков в Ненецком автономном округе (НАО) найден мёртвым в своём доме.