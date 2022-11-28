Мужчинам рассказали, как сохранить потенцию до глубокой старости Уролог Королев: эректильная функция во многом зависит от образа жизни

Фото: shutterstock

Мужчины могут сохранять потенцию до глубокой старости, однако позаботиться об этом нужно еще с молодости, рассказал «Газете.Ru» уролог ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова ДЗМ, кандидат медицинских наук Павел Королев. По его словам, эректильная функция во многом зависит от образа жизни и стрессовых ситуаций, поэтому часто для решения проблем мужчинам нужна помощь не андролога, а психолога.

В настоящее время уже доказано, что природа в мужчин заложила такие резервы, которые позволяют сохранять эрекцию вплоть до финального своего дня. Многие мужчины ведут половую жизнь в возрасте 80 лет. Но сохранение эректильной функции зависит от образа жизни. Как ни крути, и там, внизу, клетки тоже стареют, медленно, но постепенно снижают свою активность, свою функциональность, и эректильная функция тоже будет снижаться. Поэтому заботиться о ней нужно смолоду, — отметил врач.

Как подчеркнул Королев, для сохранения потенции важно вести здоровый образ жизни, избегать стресса как дома, так и на работе. Особенно это касается мужчин после 50 лет, к этому возрасту у них накапливается багаж проблем, которые отражаются в виде снижения половой активности. Поэтому для решения проблем с потенцией достаточно обратиться просто к психологу, добавил уролог.

Врач-терапевт Андрей Звонков ранее рассказал, что телефон в кармане брюк для мужчин безопасен, он не может навредить репродуктивной системе. Интенсивность излучения перестаёт оказывать вредное воздействие на расстоянии пяти сантиметров от устройства, объяснил он. По его словам, частота, на которой работает телефон, относится к категории микроволнового излучения. Она может быть использована для, скажем так, приготовления пищи, если бы только была более мощной, как в микроволновке.