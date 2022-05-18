Врач рассказал, опасен ли для мужчин телефон в кармане брюк Врач Звонков: телефон в кармане брюк для мужчин безопасен

Фото shutterstock.com

Телефон в кармане брюк для мужчин безопасен, он не может навредить репродуктивной системе, рассказал врач-терапевт Андрей Звонков РИАМО. Интенсивность излучения перестаёт оказывать вредное воздействие на расстоянии пяти сантиметров от устройства, объяснил он.

Частота, на которой работает телефон, относится к категории микроволнового излучения. Она может быть использована для, скажем так, приготовления пищи, если бы только была более мощной, как в микроволновке. Там мощность почти до киловатта доходит. А у телефона — милливатты, — сказал Звонков.

И всё равно посоветовал носить приборы с излучением в верхней одежде, рюкзаке или сумке, а для разговора использовать Bluetooth-гарнитуру.

Кроме того, по словам Звонкова, чем дальше телефон от вышки сотовой связи, тем на более высокой мощности работает. Далеко в деревне он может «светиться как лампочка» от излучения.

Американские учёные ранее выяснили, что проблемы мужской потенции могут быть вызваны перенесённой коронавирусной инфекцией. В соответствии с новым исследованием, представители мужского пола могут столкнуться с болью в яичках, проблемами с эрекцией, снижением количества и качества сперматозоидов из-за COVID-19.