Мурашко рассказал неожиданные подробности о российской вакцине от COVID-19

https://static.news.ru/photo/bf9ebeb2-dbb3-11ea-b19d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мурашко Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологи имени Н.Ф. Гамалеи, показала высокую эффективность и безопасность по результатам клинических исследований. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

По словам главы Минздрава, у добровольцев выработались высокие титры антител, при этом ни у кого не отмечено серьёзных осложнений после иммунизации.

Мурашко уточнил, что препарат был создан на известной платформе, на которой основаны ещё шесть вакцин. Она была создана много лет назад. Наработки прошлых лет и помогли специалистам оперативно справиться с поставленной перед ними задачей.

Ещё в 1990-х годах учёные центра Гамалеи провели первые успешные эксперименты по созданию генотерапевтических препаратов, и дальнейшее развитие этого направления позволило создать универсальную платформу для разработки вакцин против различных — в том числе и особо опасных — инфекционных заболеваний, — рассказал министр здравоохранения.

Он подчеркнул, что специалисты приступили к созданию вакцины, «используя опыт и отлаженную технологию изготовления аденовирусных векторов», сразу же после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

Он уточнил, что препарат будут выпускать на двух площадках — самим центром имени Гамалеи и компанией «Биннофарм».

Первыми иммунизацию пройдут люди из так называемых групп риска: врачи, находящиеся на передовой борьбы с пандемией, и педагоги, которым предстоит контактировать с большим количеством детей и подростков после начала учебного года.

По словам Мурашко, интерес к российской вакцине уже проявляют целый ряд зарубежных стран. По поручению Путина Российский фонд прямых инвестиций инвестирует средства в продвижение и производство препарата за границей.

Ранее, как писал NEWS.ru, Путин сообщил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. По его словам, иммунизацию уже прошла одна из его дочерей.