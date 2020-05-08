Мурашко: обязательное ношение масок — это этап смягчения ограничений

https://static.news.ru/photo/12d17a4a-9166-11ea-89cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что обязательное ношение масок является, по сути, этапом смягчения ограничительных мер, введённых из-за коронавируса.

Глава Минздрава коснулся темы масочного режима в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1». Он напомнил, что норму об обязательном ношении защитного аксессуара уже ввели или собираются ввести в большинстве регионов.

Маска — это фактически тот элемент, который позволяет нам двигаться к нормализации жизни, — подчеркнул Мурашко.

По данным федерального оперштаба от 8 мая, в России зафиксировано 187 859 случаев заражения коронавирусом при 1723 летальных исходах.

Как писал NEWS.ru, глава Подмосковья Андрей Воробьёв в рамках обеспечения соблюдения масочного режима распорядился обеспечить льготные цены на маски для пожилых людей в государственных аптеках. Лица старше 65 лет смогут купить защитное средство за 11 рублей.