https://static.news.ru/photo/61001cfe-71c6-11ea-b4d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В целях противодействия распространению COVID-19 в мечетях Чечни отменена пятничная молитва, на которую собираются десятки тысяч верующих.

Соответствующее решение принял муфтий республики Салах-Хаджи Межиев, сообщает «Интерфакс».

Он также порекомендовал сократить число людей, присутствующих на похоронах. По его словам, в траурных церемониях должны принимать участие только близкие родственники.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров ввёл в республике жёсткий карантин. Он ограничил въезд в регион и в Грозный, сделав исключение только для экстренных служб, доставки продовольствия и медикаментов.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 1534 случая коронавирусной инфекции, из которых более 1000 приходится на долю Москвы. Выздоровели 64 человека, скончались 8.

В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.