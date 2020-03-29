В целях противодействия распространению COVID-19 в мечетях Чечни отменена пятничная молитва, на которую собираются десятки тысяч верующих.
Соответствующее решение принял муфтий республики Салах-Хаджи Межиев,
Он также порекомендовал сократить число людей, присутствующих на похоронах. По его словам, в траурных церемониях должны принимать участие только близкие родственники.
Ранее NEWS.ru писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров ввёл в республике жёсткий карантин. Он ограничил въезд в регион и в Грозный, сделав исключение только для экстренных служб, доставки продовольствия и медикаментов.
Согласно последним данным, в России зафиксировано 1534 случая коронавирусной инфекции, из которых более 1000 приходится на долю Москвы. Выздоровели 64 человека, скончались 8.
В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.
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