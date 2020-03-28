https://static.news.ru/photo/df887e7a-712d-11ea-b481-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Чечни ввёл жёсткий карантин на территории республики. По мнению Рамзана Кадырова, распространение коронавирусной инфекции не остановить «без решительных и жёстких мер».

Чеченский глава посетовал, что граждане не оставались дома вопреки просьбам властей, а «безответственные, проигнорировавшие требования врачей люди» завезли инфекцию в республику.

Всем предписано находиться в местах постоянного проживания. На определённое время резко ограничен въезд транспорта и людей в Чеченскую Республику и Грозный. Исключение делается для экстренных служб, доставки продовольствия, лекарств, жизненно необходимых товаров, передвижения работников органов власти, сотрудников силовых ведомств, — отметил Кадыров.

По словам главы республики, власти будут корректировать ограничения по ситуации, но сейчас настроены «разорвать цепочку передачи инфекции».

Роспотребнадзор зарегистрировал в Чечне пять заражённых коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, количество заражённых вирусом COVID-19 в России приблизилось 1,3 тысячи человек, утроившись с начала недели. Инфицированные обнаружены в 62 регионах.