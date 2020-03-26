https://static.news.ru/photo/6e93a9b2-6e9c-11ea-b8de-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Глава республики Рамзан Кадыров рекомендовал жителям Чечни не приглашать гостей на семейные праздники, чтобы сократить риск распространения коронавируса в регионе.

По словам Кадырова, в Чеченской Республике закрыты кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры, учебные, развлекательные и спортивные учреждения. Работают лишь аптеки и продуктовые магазины. На въездах в регион появились пункты эпидемиологического контроля.

В очередной раз призываю всех строго соблюдать рекомендации врачей, без особой надобности не выходить из дома, не проводить семейные мероприятия с приглашением людей. При строгом следовании правилам есть шанс спасти жизни родных, близких, каждого жителя республики, — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Глава региона добавил, что медучреждения Чечни готовы принять до 1,6 тысячи заражённых. Власти поддерживают двухнедельный запас медицинских масок и противовирусных препаратов.

Как писал NEWS.ru, 24 марта в Чечне выявили первого заболевшего вирусом COVID-19.