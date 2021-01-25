Москвичей предупредили о возвращении зимних морозов

https://static.news.ru/photo/8cec08b4-5eec-11eb-85cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зимняя погода вернётся в столицу ближе к выходным, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По её словам, в первой половине наступившей недели ожидаются небольшие осадки, которые станут более интенсивными 27 января из-за приближающегося южного циклона.

Завтра температура в течение суток в столичном регионе минус 1 — плюс 2, то есть в Москве будет порядка нуля — плюс 2 градусов в течение суток. В течение завтрашнего дня температура будет понижаться. Ветер завтра усилится, днём в порывах до 12–14 метров в секунду, он сохранит юго-западное направление, — уточнила она.

Позднякова рассказала, что в последующие дни будет облачно, местами пройдёт мокрый снег. Столбики термометров в столичном регионе в течение суток покажут от минус 4 до плюс 1 градуса, в Москве прогнозируется около нуля градусов. При этом в ночные часы сохранится порывистый ветер.

В четверг, 28 января, ожидается уже «вполне зимняя» погода со снегом различной интенсивности: от небольшого до умеренного. Температура начнёт понижаться, в течение суток в регионе 0 — минус 5 градусов, а в столице около нуля.

Далее, 29–30 января, погода облачная с небольшим снежком и ожидается дальнейшее понижение температуры. К 30 числу минимальная температура в Москве уже порядка минус 5 — минус 10 градусов и днём минус 2 — минус 7, — отметила синоптик.

Она добавила, что показатели будут всё ещё превышать климатическую норму, однако «не на 10 градусов, как сейчас, а градусов на 6-7», передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее в столице была зарегистрирована самая высокая температура воздуха для 25 января. Показатели стали рекордными за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений.