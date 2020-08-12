Москвичам рассказали о правилах заварки чая

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Специалисты московской инспекции по качеству питания (МосГИК) рассказали жителям столицы, как правильно заваривать чай, чтобы сохранялся его аромат и польза.

По слова экспертов, предварительно необходимо прогреть заварочный чайник. Причём так, чтобы горячая вода не попала внутрь. После этого в него засыпается чай, заливается горячей водой и оставляется примерно на пять минут.

Температура воды зависит от вида чая. Так, для чёрного чая необходима вода, температура которой составляет от 90 до 100 градусов Цельсия, для зелёного — 75–80 градусов, для белого — 65–75.

Правильно заваренный чай представляет собой прозрачный, ароматный и приятный на вкус напиток. Он не должен быть густо окрашен, даже если речь идёт о чёрном чае.

Хранить чай специалисты советуют в герметично закрытой стеклянной посуде. Поблизости не должно быть никаких резко пахнущих продуктов. Чай может впитать посторонний запах, утратив при этом собственный аромат и вкус. По этой же причине не рекомендуется смешивать чаи разных сортов, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что чай не следует хранить больше года. В случае превышения этого срока в чае происходят окислительные процессы, при этом витамины, эфирные масла и аромат пропадают.