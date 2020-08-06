Эксперт назвал срок годности чая и как его хранить правильно

https://static.news.ru/photo/f150341c-d87b-11ea-9ef1-fa163e074e61_660.jpg Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов назвал срок годности чая и как его правильно хранить.

Срок хранения рассыпного чая — не больше года, если он хранится в надлежащих условиях. В открытой таре срок хранения ещё меньше. А когда мы покупаем чай у неизвестного продавца, сложно говорить о его качестве изначально, — привели слова эксперта «Известия».

Владимир Викулов пояснил, что в просроченном листовом чае происходят окислительные процессы, при этом витамины, эфирные масла и аромат пропадают.

Чай становится низкокачественным. Получается, после года хранения остаётся некий чайный напиток, но пользы от него совсем немного, — пояснил эксперт.

Он добавил, что чай нужно хранить в герметично закрывающейся упаковке, отдельно от других продуктов, особенно которые имеют сильный аромат. Кроме того, чай восприимчив к влажности.

По словам Владимира Викулова, лучшей упаковкой для хранения чая будет вакуумная упаковка, стеклянная или керамическая тара. Картонную упаковку можно использовать несколько недель после покупки, а в металлической лучше не хранить чай.

Как писал NEWS.ru ранее, эндокринолог Екатерина Иванникова посоветовала пить воду, кофе и чай вместо сока, кваса и газировки. Она добавила, что кофе и чай не надо пить с сахаром и тем более вместе с кондитерскими изделиями.