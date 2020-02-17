https://static.news.ru/photo/76c48c1e-532b-11ea-bfdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Мосгортрансе назвали фейком сообщения о том, что сотрудники предприятия должны вызывать полицию в случае появления китайцев в общественном транспорте Москвы.

Это фейк, — цитирует ТАСС сообщение Мосгортранса.

Так в организации ответили на появившуюся в сети информацию, что транспортные диспетчеры якобы получили указания вызывать полицию в случае поступления от водителей автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов информации о появлении в транспорте граждан КНР. Отмечается, что основой для слухов стал скриншот якобы настоящей переписки сотрудников предприятия.

Ранее NEWS.ru писал, что группа пранкеров напугала пассажиров московского метро, разыграв в вагоне приступ, якобы вызванный коронавирусом. Полиция задержала нескольких участников инсценировки, один из которых был помещён под арест. Виновным себя он не признал.