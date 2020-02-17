Так в организации ответили на появившуюся в сети информацию, что транспортные диспетчеры якобы получили указания вызывать полицию в случае поступления от водителей автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов информации о появлении в транспорте граждан КНР. Отмечается, что основой для слухов стал скриншот якобы настоящей переписки сотрудников предприятия.
Ранее NEWS.ru писал, что группа пранкеров напугала пассажиров московского метро, разыграв в вагоне приступ, якобы вызванный коронавирусом. Полиция задержала нескольких участников инсценировки, один из которых был помещён под арест. Виновным себя он не признал.