https://static.news.ru/photo/3b5fa956-4c14-11ea-a5d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Черёмушкинский суд Москвы отправил в СИЗО гражданина Таджикистана Кароматулло Джаборова. Мужчина отказался признать вину в хулиганстве.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве против группы пранкеров, разместивших запись розыгрыша в Интернете. Задержан только Джаборов, полиция разыскивает остальных участников акции.

По информации МВД России, 2 февраля Джаборов упал в вагоне метро, следовавшем от «Полежаевской» до станции «Улица 1905 года». Мужчина имитировал приступ, а его подельники провоцировали панику среди пассажиров выкриками о коронавирусной инфекции.

Как писал NEWS.ru, Джаборов арестован до 8 марта — на время следствия. Суд отказался оставить мужчину под подпиской о невыезде, когда выяснилось, что он не живёт по адресу, который указал в протоколе допроса.