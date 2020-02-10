Черёмушкинский суд Москвы отправил в СИЗО гражданина Таджикистана Кароматулло Джаборова. Мужчина отказался признать вину в хулиганстве.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве против группы пранкеров, разместивших запись розыгрыша в Интернете. Задержан только Джаборов, полиция разыскивает остальных участников акции.
По информации МВД России, 2 февраля Джаборов упал в вагоне метро, следовавшем от «Полежаевской» до станции «Улица 1905 года». Мужчина имитировал приступ, а его подельники провоцировали панику среди пассажиров выкриками о коронавирусной инфекции.
Как писал NEWS.ru, Джаборов арестован до 8 марта — на время следствия. Суд отказался оставить мужчину под подпиской о невыезде, когда выяснилось, что он не живёт по адресу, который указал в протоколе допроса.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен