https://static.news.ru/photo/6f35d2e4-4c11-11ea-a97d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Черёмушкинский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Кароматулло Джаборову, задержанному за розыгрыш в метро приступа, якобы вызванного коронавирусом.

Об аресте Джаборова ходатайствовало следствие. В СИЗО он пробудет до 8 марта, сообщает ТАСС.

Пранкеры напугали пассажиров столичного метро несколько дней назад. Инцидент произошёл на Таганско-Краснопресненской линии между станциями «Полежаевская» и «Улица 1905 года».

В розыгрыше участвовали несколько человек. Пока один из них бился в конвульсиях, имитируя приступ, остальные кричали, что у него коронавирус.

Руководство метрополитена попросило полицию найти участников пранка. Как ранее писал NEWS.ru, пока задержан только один из них. Поиски остальных шутников продолжаются.