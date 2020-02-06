Черёмушкинский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Кароматулло Джаборову, задержанному за розыгрыш в метро приступа, якобы вызванного коронавирусом.
Об аресте Джаборова ходатайствовало следствие. В СИЗО он пробудет до 8 марта,
Пранкеры напугали пассажиров столичного метро несколько дней назад. Инцидент произошёл на Таганско-Краснопресненской линии между станциями «Полежаевская» и «Улица 1905 года».
В розыгрыше участвовали несколько человек. Пока один из них бился в конвульсиях, имитируя приступ, остальные кричали, что у него коронавирус.
Руководство метрополитена попросило полицию найти участников пранка. Как ранее писал NEWS.ru, пока задержан только один из них. Поиски остальных шутников продолжаются.
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