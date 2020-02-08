https://static.news.ru/photo/37dabc00-4bf4-11ea-be6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полицейские Москвы задержали пранкера, который разыграл приступ коронавируса в столичном метро. В отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Несколькими днями ранее видеоблогеры напугали пассажиров московской подземки розыгрышем, который сами они назвали социальным экспериментом: один из них упал, имитируя внезапный приступ, в то время как остальные выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции.

Инцидент произошёл на Таганско-Краснопресненской линии между станциями «Полежаевская» и «Улица 1905 года», уточнили в пресс-службе МВД. Там отметили, что ищут остальных участников этой постановки.

Пранки (розыгрыши людей в общественных местах со съемкой видео) участились на фоне сообщений о распространении коронавируса. Помимо этого случая, известность получила ситуация, когда на станции «Александровский сад» Филёвской линии в вагон поезда зашли два человека в защитных костюмах, а также семь человек азиатской внешности в медицинских масках, которые кашляли. Люди в спецодежде провели их по всему составу и вывели на следующей станции.

После череды таких жёстких розыгрышей, как писал NEWS.ru, Московский метрополитен обратился в правоохранительные органы с просьбой привлечь пранкеров к ответственности.