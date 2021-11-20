Синоптики рассказали о похолодании в центральной части России

Холодный период в Центральной России с дневной температурой до минус 5 затянется вплоть до среды. А затем регион накроют облачные поля тёплого атмосферного фронта, пройдут снегопады, местами с дождём, и потеплеет до плюс 3, сообщает Центр погоды «Фобос».

В начале недели синоптики прогнозируют аномально тёплую погоду на юге России, там в полуденные часы температура достигает плюс 18 градусов, однако во вторник и среду по территории региона пройдёт аномально холодный фронт, температура воздуха в Крыму и на Кубани не превысит от 5 до 10 градусов тепла. На Нижней Волге, Дону и Северном Кавказе будет от 1 до 6 градусов выше нуля.

В Поволжье температура понизится до минус 11 градусов, но в конце недели вновь потеплеет до плюс 1 градуса. Северо-Запад окажется во власти циклона, здесь столбики термометра не поднимутся выше минус 5 градусов.

На Урале похолодание достигнет максимума во второй половине недели. Там будет до минус 12 градусов. В Южной Сибири аномально тепло — до плюс 2 градусов, но затем в регион пробьётся арктический антициклон и похолодает до минус 14.

На Дальнем Востоке воздух станет сильно остывать, на северо-востоке Якутии ударят морозы до минус 40. В Приамурье — до минус 8, в Приморье — до минус 5.

В Петербурге в понедельник-вторник без существенных осадков, до минус 3, затем до плюс 4.

В Москве в конце рабочей недели осадки могут перейти в дожди, дневная температура повысится до минус 3 градусов в начале недели и до плюс 3 в четверг-пятницу.

Ранее сообщалось, что в течение последних суток в столице России выпало 11 мм осадков, что составляет примерно пятую часть от месячной нормы. Осадки преимущественно представляют собой мокрый снег с дождём. Настоящий зимний снег ожидается в Москве только на следующей неделе.