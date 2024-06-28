Земфире «впаяли» штраф Земфиру оштрафовали за неуплату коммунальных услуг

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Певица Земфира

Певицу Земфиру (Земфира Рамазанова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) оштрафовали за неуплату коммунальных услуг, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. Решение вынес мировой суд Хорошевского района. Сумма штрафа не уточняется.

Вынесен судебный приказ о взыскании с Рамазановой Земфиры Талгатовны задолженности по оплате коммунальных услуг, — говорится в сообщении.

Как стало известно Telegram-каналу SHOT, сумма долга составила более 200 тысяч рублей. Авторы утверждают, что речь идет о последнем имуществе певицы в Москве — нежилом помещении на Магистральной улице площадью 134 квадратных метра, которое планировалось использовать под сдачу.

Ранее Telegram-канал «Хуже и не скажешь» сообщил, что пациенты столичной стоматологической поликлиники № 53 заметили Земфиру в очереди на прием. Канал также опубликовал снимок Земфиры, который, как утверждалось, сделали очевидцы у медучреждения. Позже выяснилось, что снимок — фейк, он был сделан еще в 2018 году.

Шоумен Стас Барецкий в разговоре с NEWS.ru заявил, что Земфира и рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выступят у него на разогреве. По его словам, на Западе исполнительница не особо популярна и у нее совсем нет денег. Как уточнил Барецкий, он хочет исправить артистов и всему научить. При этом, по словам шоумена, он сам написал для Земфиры патриотические композиции. Он также заявил, что на концерте может появиться певец Валерий Меладзе.