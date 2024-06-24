«Совсем без денег»: известный шоумен анонсировал концерт Земфиры в России Барецкий: Земфира будет выступать у меня на разогреве вместе с Моргенштерном

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Стас Барецкий

Шоумен Стас Барецкий в разговоре с NEWS.ru заявил, что певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выступят у него на разогреве. По его словам, на Западе исполнительница не особо популярна и у нее совсем нет денег.

Земфира же будет у меня на концерте выступать, я ее позвал. У нее сейчас просто нет денег, на Западе-то она не особо популярная. Будет выступать у меня теперь. Ранее я говорил, что еще Моргенштерна пригласил на концерт. Вот они вдвоем и будут у меня на разогреве, — заявил шоумен.

Как уточнил Барецкий, он хочет исправить артистов и всему научить. При этом, по словам шоумена, он сам написал для Земфиры патриотические композиции. Он также заявил, что на концерте может появиться певец Валерий Меладзе.

Они же совсем без денег, надо помочь им. Я просто хочу их исправить, научить всему. Земфире я как раз песни написал патриотические. У меня также подготовлен еще один сюрприз. Меладзе подтянется на мой концерт тоже. Пока решаем этот вопрос, он очень много денег хочет, — заключил Барецкий.

Моргенштерн ранее назвал себя уголовником и бандитом после новости о возбуждении в отношении него уголовного дела в России. Музыкант напомнил, что еще недавно в СМИ велись разговоры о возможности снятия с него статуса иноагента, после чего ситуация резко изменилась. Моргенштерн также пообещал, что больше не будет делать в РФ добрых дел, которыми он занимался в последние месяцы.