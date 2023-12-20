Мизулина обвинила Пашу Техника в пропаганде наркотиков и обратилась в МВД

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

О необходимости проверки рэпера Павла Ивлева (Паша Техник) на пропаганду наркотических веществ заявила глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина. В своем Telegram-канале она сообщила, что обратилась в МВД с соответствующим призывом.

Обратились в МВД в связи с пропагандой блогером «Паша Техник» запрещенных веществ, рекламой магазинов по продаже наркотиков и распространением порнографического и другого деструктивного контента. <...> Достал, — написала глава ЛБИ.

В октябре 2022 года Техник впал в кому и был госпитализирован, его жена Ева Карицкая сообщала, что перед этим он употребил различные наркотические вещества. Вскоре рэпер пришел в себя, но уже через месяц снова попал в больницу после того, как потерял сознание на улице.

Ранее врач-нарколог Василий Шуров сообщил, что Паша Техник после восьми месяцев лечения от наркозависимости сорвался и снова начал употреблять. По его словам, такие люди обычно попадают на лечение после передозировки.

Кроме того, летом его арестовали на 13 суток за демонстрацию нацистской символики. Причиной ареста стали публикации в блоге рэпера, где были видны его татуировки: птица с железным крестом и Карлсон со свастикой вместо пропеллера.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.