Жена Паши Техника сообщила, что рэпер находится в коме Жена Паши Техника Карицкая сообщила, что рэпер находится в коме после передозировки

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Паша Техник

Супруга рэпера Паши Техника Ева Карицкая сообщила, что музыкант находится в коме после употребления разных наркотических веществ, сообщает «Осторожно, новости». По информации Telegram-канала, девушка обвинила в этом знакомых артиста, которые употребляли с ним препараты вопреки состоянию его здоровья.

Рэпера госпитализировали в Боткинскую больницу, уточнили в канале.

Baza тоже ссылается на Карицкую и сообщает, что Техник находится в коме. SHOT же опубликовал скриншот из Telegram-канала Карицкой, в котором она пообещала разобраться со всеми, кто пригласил Техника на вечеринку c наркотиками. Супруга музыканта также указала, что за месяц у него трижды были приступы эпилепсии.

Ранее Карицкая заявляла, что неадекватное поведение мужа угрожает благополучию их семьи и он нуждается в помощи профессионалов. В частности, Павел громко включал музыку несмотря на то, что его сын спит. Звуки из квартиры Техника слышны и соседям. По данным журналистов, Ева написала заявление на имя психиатра-нарколога, где подчеркнула, что ее муж отказывается обратиться к специалистам, и просит помочь ему.